JAKARTA - Selama hampir tiga dekade mengabdi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN , Harison Mocodompis memegang satu prinsip sederhana: bekerja dengan hati. Sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol, ia meyakini bahwa jabatan hanyalah wadah untuk mengabdi dengan tulus dan menghadirkan inovasi bagi masyarakat. Jika pekerjaan dianggap sebagai ibadah, maka kita akan melaksanakannya dengan sukacita. Setiap hari saya datang ke kantor dengan semangat, berpikir kebaikan apa yang bisa saya lakukan hari ini, ujarnya dalam Podcast ATR BPN. Bagi Harison, budaya kerja dengan hati harus tertanam di seluruh unit pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan institusi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia SDM yang bekerja dengan jati diri sebagai pelayan publik. Kementerian ATR BPN terus bertransformasi menjadi lembaga yang melayani, profesional, dan tepercaya, melalui program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL . Program ini memastikan kepastian hukum atas tanah serta penataan ruang yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Harison menekankan pentingnya pengendalian tata ruang agar pemanfaatan lahan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Ia juga menyoroti semangat para pegawai ATR BPN di seluruh Indonesia yang tak pernah padam dalam melaksanakan amanah negara. Orang BPN tidak pernah kehabisan semangat, inovasi, maupun dedikasi, ujarnya bangga. Meski hampir tiga puluh tahun mengabdi, semangat Harison justru semakin kuat. Ia mengajak seluruh ASN untuk menikmati proses bekerja dan terus memberi yang terbaik. Kepada generasi muda, ia berpesan: Bekerjalah dengan ikhlas, karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Ukuran keberhasilan sejati bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan ketulusan hati.

10 October 2025