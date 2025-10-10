JAKARTA - Ki-ka Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik RSU Bunda Jakarta dr. Afriyanti Sandhi, Dokter Spesialis Bedah Onkologi RSU Bunda Jakarta dr. Reza Musmarliansyah, President Commissioner PT Bundamedik Tbk BMHS Dr. dr. Ivan Rizal Sini, Chief of Medical, Nursing and Quality Officer PT Bundamedik Tbk dr. Elizabeth, saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi peluncuran Operasi Robotic Skin Sparing Mastectomy Pertama di Indonesia di Jakarta 10 10 2025 . Teknologi robotik yang diadopsi RSU Bunda Jakarta menghadirkan standar baru dalam dunia pembedahan pada pasien kanker payudara, sejalan dengan komitmen PT Bundamedik Tbk BMHS dalam menghadirkan layanan kesehatan berbasis Holistic Family Care yang menempatkan kualitas hidup pasien sebagai prioritas. PT Bundamedik Tbk BMHS melalui RSU Bunda Jakarta telah berhasil menjalankan operasi Robotic Skin Sparing Mastectomy pertama di Indonesia pada 16 Agustus 2025. Prosedur mastektomi minimal invasif ini menggunakan bedah robotik untuk mengangkat jaringan kanker di payudara, dengan tetap mempertahankan estetika bentuk anatomi alami payudara.10 October 2025
JAKARTA - Suasana saat acara edukasi keuangan bertema Guru Jago Financial di Jakarta, Kamis 9 10 2025 . Dalam rangka meningkatkan kesehatan finansial masyarakat, PT Bank Jago Tbk memberikan edukasi keuangan kepada para guru dan memperluas literasi finansial di kalangan pendidik bangsa yang sejalan dengan aspirasi Bank Jago dalam meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang dan diharapkan dapat menumbuhkan budaya finansial sehat yang dimulai dari ruang kelas, sejalan dengan aspirasi Bank Jago dalam meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang.10 October 2025
JAKARTA - Selama hampir tiga dekade mengabdi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN , Harison Mocodompis memegang satu prinsip sederhana: bekerja dengan hati. Sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol, ia meyakini bahwa jabatan hanyalah wadah untuk mengabdi dengan tulus dan menghadirkan inovasi bagi masyarakat. Jika pekerjaan dianggap sebagai ibadah, maka kita akan melaksanakannya dengan sukacita. Setiap hari saya datang ke kantor dengan semangat, berpikir kebaikan apa yang bisa saya lakukan hari ini, ujarnya dalam Podcast ATR BPN. Bagi Harison, budaya kerja dengan hati harus tertanam di seluruh unit pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan institusi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia SDM yang bekerja dengan jati diri sebagai pelayan publik. Kementerian ATR BPN terus bertransformasi menjadi lembaga yang melayani, profesional, dan tepercaya, melalui program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL . Program ini memastikan kepastian hukum atas tanah serta penataan ruang yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Harison menekankan pentingnya pengendalian tata ruang agar pemanfaatan lahan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Ia juga menyoroti semangat para pegawai ATR BPN di seluruh Indonesia yang tak pernah padam dalam melaksanakan amanah negara. Orang BPN tidak pernah kehabisan semangat, inovasi, maupun dedikasi, ujarnya bangga. Meski hampir tiga puluh tahun mengabdi, semangat Harison justru semakin kuat. Ia mengajak seluruh ASN untuk menikmati proses bekerja dan terus memberi yang terbaik. Kepada generasi muda, ia berpesan: Bekerjalah dengan ikhlas, karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Ukuran keberhasilan sejati bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan ketulusan hati.10 October 2025
JAKARTA - Terdakwa eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan kedua kanan , mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusuma kanan , mantan Vice President Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne kiri dan mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin kedua kiri berjalan keluar ruangan usai menjalani sidang dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 09 10 2025 . Sidang pembacaan dakwaan oleh JPU itu menyebut para terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum PMH dalam tata kelola bisnis BBM. Perbuatan terdakwa diduga merugikan negara triliunan rupiah dan memperkaya perusahaan asing, di antaranya BP Singapore Pte Ltd dan Sinochem Oil Singapore Pte Ltd, sebesar jutaan dollar Amerika Serikat AS .9 October 2025
JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono tengah berbincang dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kedua kanan , CEO Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roeslani kedua kiri , Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kanan dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani kiri usai penandatangan surat keputusan bersama SKB tentang percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai serta pergudangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di Jakarta, Kamis 9 10 2025 . Pemerintah menyepakati dan menandatangani surat keputusan bersama SKB sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan menargetkan pembentukan kopdes kopkel di lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.9 October 2025
JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roeslani tengah bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kiri , dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P Gozali kanan saat menghadiri Jakarta Investment Festival JIF Summit 2025 di Jakarta, Kamis 9 10 2025 . Kegiatan tahunan tersebut menawarkan sebanyak 31 proyek investasi dari Badan Usaha Milik Daerah BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah BLUD DKI Jakarta yang nilainya mencapai sekitar Rp430 triliun untuk mewujudkan visi menjadi Top Global City pada 2030.9 October 2025
JAKARTA - Artis Nikita Mirzani saat menjalani sidang tuntutan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 9 10 2025 . Artis Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini bermula dari laporan dokter Reza Gladys pada Desember 2024 terkait dugaan pemerasan Rp4 miliar yang melibatkan Nikita dan rekannya, Ismail Marzuki. Setelah ditetapkan tersangka pada Februari 2025, keduanya ditahan dan disidangkan sejak Juni. Jaksa menilai Nikita melanggar UU ITE dan UU TPPU karena mendistribusikan informasi elektronik untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum. Sidang putusan akan menjadi penentu nasib Nikita dalam kasus yang menyita perhatian publik ini.9 October 2025
JAKARTA - dari kiri ke kanan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Founder Tazkia University Safii Antonio, Executive Director Operation Lembaga Tabung Haji Malaysia Datuk Mohamed Ameen Abdul Wahab, Pakistan Hajj Mission Saudi Arabia Abdul Wahab Soomro dalam The 7th International Hajj Fund Forum, pada Rabu 8 10 2025 . Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH terus menunjukkan kinerja positif dalam mengelola dana haji secara amanah dan profesional. Hingga 2025, total dana kelolaan BPKH meningkat menjadi Rp171,64 triliun dan ditargetkan mencapai Rp188,9 triliun pada tahun depan. BPKH mengalokasikan sekitar 75,9% dari total dana kelolaan untuk investasi syariah seperti sukuk, reksa dana, emas, dan investasi langsung. Nilai manfaat yang dihasilkan hingga Agustus 2025 mencapai Rp8,10 triliun, naik hampir 7% dibanding tahun sebelumnya. BPKH juga melakukan perluasan layanan melalui BPKH Limited di Arab Saudi, yang memungkinkan BPKH berinvestasi langsung di sektor-sektor penting ekosistem haji.9 October 2025
JAKARTA - SJM Resorts, S.A. ikut meramaikan acara Experience Macao Mega Sale di Gandaria City, Jakarta, pada 9 12 Oktober 2025. Acara ini digelar oleh Macao Government Tourism Office MGTO untuk memperkenalkan destinasi wisata unggulan Makau. SJM menampilkan booth spesial dengan penawaran akomodasi eksklusif dan aktivitas interaktif bagi pengunjung. Pengunjung dapat menjelajahi cita rasa kuliner bintang dunia dari Robuchon au D me hingga The Eight. Grand Lisboa Macau mempertahankan tiga bintang Michelin selama 17 tahun berturut-turut. SJM juga memperkenalkan destinasi populer seperti Kam Pek Market dan ajang Whisky Live & Fine Spirits Macau 2025. Ragam seni dan budaya turut dihadirkan melalui pameran Picasso, festival lentera, hingga pameran K-Pop G-Dragon Media Exhibition: bermensch . SJM meluncurkan berbagai paket akomodasi bertema seni, keluarga, dan gaya hidup mewah di Grand Lisboa Palace. Harga paket mulai dari sekitar Rp2,7 juta hingga Rp6,1 juta. Pengunjung booth berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif serta hadiah menginap di hotel bintang lima seperti The Karl Lagerfeld Macau dan Palazzo Versace Macau. Melalui acara ini, SJM mengajak wisatawan Indonesia merasakan pesona Makau yang elegan dan berkelas.9 October 2025
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kanan berjabat tangan dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri kiri disaksikaan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen kedua kiri saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 8 10 2025 . Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen untuk masa jabatan 2025-2030 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108B Tahun 2025. Foto : IMG Binti Mufarida8 October 2025
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kanan membacakan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 8 10 2025 . Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, Wakil Meter Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Kepala Badan Pengaturan BP BUMN Dony Oskaria, Wakil Kepala BP BUMN Aminudin Maruf dan Teddy Barata, Asisten Khusus Presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden bidang analisa data strategis Agung Gumilar Saputra, serta Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai. Foto : IMG Binti Mufarida8 October 2025
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq tengah didampingi Wakil Menteri Kelautan & Perikanan Didit Herdiawan Ashaf kanan , Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus Bappisus Aris Marsudianto kiri beserta sejumlah pejabat terkait menyampaikan pemaparan seusai Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Rabu 8 10 2025 . Rapat tersebut membahas mengenai penanganan kerawanan bahaya Radioaktif Cs-137 di kawasan Cikande, Banten. Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas yang membahas mengenai penanganan kerawanan bahaya Radioaktif Cs-137 di kawasan Cikande, Banten. Rakortas ini digelar untuk menyusun langkah terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga teknis terkait.8 October 2025
JAKARTA - Warga Pulau Pari bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Peduli Pulau Pari FP3 menggelar aksi damai kreatif di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP , Rabu 8 10 2025 . Massa aksi membawa replika kapal One Piece sebagai simbol perjuangan melawan gelombang eksploitasi di pulau-pulau kecil. FP3 menilai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PKKPRL yang diterbitkan KKP membuka peluang perusakan lingkungan dan memperburuk dampak krisis iklim. Melalui aksi ini, warga mendesak KKP mencabut izin PKKPRL reklamasi di Pulau Pari dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat pesisir.8 October 2025
Peserta mengikuti acara Ofero Ride Fest 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Solo, dan Surabaya. Ofero Indonesia, pionir mobilitas listrik tanah air, memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri e-bike dan e-motorcycle melalui Ofero Ride Fest 2025 - festival multi-kota yang menggabungkan pengalaman berkendara, teknologi, dan gaya hidup urban. Diselenggarakan di Jakarta, Solo, dan Surabaya, ajang ini menghadirkan ruang bagi pengguna dan komunitas untuk merasakan langsung performa, kenyamanan, dan keunggulan desain produk Ofero yang relevan dengan mobilitas modern. Lebih dari sekadar festival, Ofero Ride Fest menjadi perayaan gaya hidup modern yang memadukan inovasi, tren, dan kebersamaan komunitas. Ratusan peserta dari berbagai kalangan menikmati kegiatan seperti city ride, showcase produk, dan sesi interaktif seputar desain dan fitur kendaraan listrik Ofero. Salah satu sorotan utama adalah Ofero Galaxy 5 Lit, e-bike ringkas yang dirancang untuk wanita urban dan generasi muda perkotaan. Dengan bobot ringan, desain ergonomis, dan bagasi 17 liter, Galaxy 5 Lit menawarkan kemudahan manuver serta kenyamanan untuk aktivitas harian. Dari sisi performa, Galaxy 5 Lit dilengkapi baterai lithium 48V 12Ah dengan jarak tempuh hingga 45 km per pengisian, motor 500 watt, serta panel LCD 4,5 inci berfitur keamanan NFC dan alarm kontrol. Baterainya bersertifikasi IPX7 dan bergaransi 2 tahun, menjadikannya andal di berbagai kondisi cuaca. Menurut Bicky Zakia Al Ariibi, National Retail Manager Ofero Indonesia, Ofero Ride Fest adalah bentuk nyata komitmen kami menghadirkan pengalaman berkendara yang efisien, menyenangkan, dan bergaya. Melalui Galaxy 5 Lit, kami ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik bisa fungsional sekaligus fashionable. Melalui Ofero Ride Fest 2025, Ofero menegaskan diri sebagai brand kendaraan listrik yang tech forward dan lifestyle oriented, serta berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas cerdas, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.8 October 2025
Petugas Mengelola Sampah Plastik sebagai Upaya Mewujudkan Solusi Ramah Lingkungan di Tangerang. Sampah plastik masih menjadi masalah besar di perkotaan karena sulit terurai dan berdampak buruk pada lingkungan. Melihat kondisi ini, tim dosen dan mahasiswa Universitas Pelita Harapan UPH menghadirkan inovasi eco-paving block, yakni paving ramah lingkungan berbahan campuran limbah plastik, semen, dan abu terbang hasil pembakaran batu bara. Program yang dipimpin oleh Dr.-Ing. Jack Widjajakusuma ini melibatkan dosen dan mahasiswa Teknik Sipil dan Teknik Industri UPH serta didukung dana hibah Rp43 juta dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM Kemdiktisaintek. Inovasi ini tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga menekan biaya produksi dengan mengganti hingga 25% semen menggunakan abu terbang. Campuran ini menghasilkan paving yang lebih ringan, kuat, dan mudah dipasang. Produk eco-paving block berpotensi digunakan untuk berbagai keperluan seperti jalur taman, area parkir, maupun dinding rumah, menghadirkan solusi berkelanjutan yang bernilai ekonomi sekaligus ramah lingkungan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada warga Kelurahan Bencongan Indah, tim UPH mendorong masyarakat untuk memproduksi eco-paving block secara mandiri. Warga dibekali mesin pencacah dan cetakan otomatis agar hasil produksi tetap berkualitas. Program ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan dukungan berkelanjutan dari UPH dan semangat kolaborasi warga, inovasi ini membuktikan bahwa sampah plastik dapat diubah menjadi sumber daya produktif yang membawa manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat.8 October 2025
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah bersama Ketua Komite Negosiasi ASEAN DEFA Prewprae Chumrum kiri dan Director Market Integration ASEAN Secretariat Le Quang Lan memberikan keterangan pers seusai Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement DEFA ke-14 di Jakarta, Selasa 7 10 2025 . Pertemuan yang berlangsung hingga 10 Oktober 2025 ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama digital di kawasan ASEAN. Melalui DEFA, negara-negara anggota berupaya menyusun kerangka regulasi terpadu untuk menyelaraskan kebijakan, mempercepat integrasi pasar digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Asia Tenggara.7 October 2025
MAKASSAR - Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar mengevakuasi korban saat simulasi tanggap bencana di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 7 10 2025 . Simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel BPBD Makassar dalam menangani bencana terutama saat memasuki musim hujan.7 October 2025
JAKARTA - Pekerja berbincang di dekat layar yang menunjukkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG di Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 7 10 2025 . Indeks Harga Saham Gabungan IHSG kembali mencetak sejarah. Pada perdagangan sesi I, Selasa 7 10 2025 , IHSG ditutup menguat 0,53% ke posisi 8.182, menjadi rekor tertinggi baru sepanjang masa All Time High ATH . Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak mantap di zona hijau dengan rentang pergerakan di kisaran 8.164 8.217. Level 8.217 tersebut tercatat sebagai harga tertinggi intraday sekaligus menandai optimisme kuat pelaku pasar terhadap prospek ekonomi domestik. Kenaikan tajam IHSG hari ini tak lepas dari lonjakan sejumlah saham berkapitalisasi menengah di sektor energi dan investasi. Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk CUAN melesat hingga 21,91% ke posisi Rp2.170 per saham, nyaris menyentuh batas Auto Reject Atas ARA . Kinerja positif juga ditunjukkan PT Chandra Daya Investasi Tbk CDIA dan PT Petrosea Tbk PTRO yang turut menopang reli indeks. Lonjakan ini menambah keyakinan pasar bahwa IHSG berpotensi melanjutkan tren penguatan, setelah sepanjang tahun bergerak stabil di atas level psikologis 8.000.7 October 2025
JAKARTA - Massa aksi menggelar solidaritas memperingati dua tahun genosida di Gaza, Palestina, di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Indonesia, Selasa 7 10 2025 . Aksi tersebut menuntut agar blokade Gaza dapat dibuka dan menghentikan aksi kekejian genosida oleh tentara Israel. Peringatan ini menandai dua tahun serangan di Gaza yang disebut telah menewaskan ribuan warga sipil sejak 2023. Dalam aksi tersebut menyoroti lemahnya peran lembaga internasional dalam menghentikan blokade Gaza serta menyerukan masyarakat untuk terus peduli dan bersuara terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Selain membawa bendera dan selebaran, peserta aksi juga mengibarkan spanduk bertuliskan Boycott Products Supporting Israel dan Trust No More: Gaza Exposed Your Fake Human Rights & Democracy, yang menyoroti sikap negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, dalam konflik tersebut.7 October 2025
JAKARTA - Gelaran TTC Travel Mart International ke-42 di Redtop Hotel, Jakarta, Senin 6 10 2025 , menjadi panggung pertemuan strategis antara pelaku pariwisata Asia dan Eropa. Sebanyak 118 sellers dan 800 buyers berkumpul untuk memperkuat jaringan bisnis perjalanan global yang kian dinamis. Meski jumlah peserta sedikit menurun dibanding tahun lalu, atmosfer di ruang pamer tetap ramai oleh peluang kerja sama baru. Dominasi biro perjalanan asal China menandai pergeseran peta kekuatan pariwisata Asia. Sejumlah provinsi di China datang langsung untuk menjajaki pasar Indonesia, diikuti partisipasi aktif dari Vietnam, Jepang, dan Korea. Sementara dari Eropa, delapan biro perjalanan baru muncul, termasuk Wens Europe asal Belanda yang menilai Indonesia sebagai pasar penting untuk segmen leisure dan corporate travel. Kami melihat potensi besar di kawasan ini, ujar General Manager Wens Europe, Iwan Kips. Perubahan jadwal penyelenggaraan ke bulan Oktober pun terbukti efektif, karena berdekatan dengan pameran ITB Asia di Singapura. Banyak peserta ITB Asia lebih dulu mengikuti TTC Travel Mart sebelum melanjutkan pameran ke Singapura, dan strategi ini efektif meningkatkan partisipasi internasional, jelas Project Manager TTC Travel Mart International, Kidung Pascalis.7 October 2025
JAKARTA - Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian di Jakarta, Senin 6 10 2025 . Berdasarkan laman resmi Pegadaian, Senin 6 10 2025 , emas Antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.340.000 atau sama seperti hari sebelumnya. Adapun, harga emas UBS ukuran 1 gram senilai Rp2.275.000 juga sama seperti harga kemarin. Sementara itu, emas Galeri24 masih diperdagangkan di level Rp2.230.000 untuk ukuran 1 gram.6 October 2025
JAKARTA - Puluhan mahasiswa menggelar aksi bertajuk Piknik Demokrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 6 10 2025 . Dengan konsep Rapat Dengar Pendapat Warga RDPW , mereka duduk lesehan di tikar, membaca buku, mewarnai kuku, hingga memancing simbolis di kolam buatan sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat. Aksi ini juga menghadirkan terapi mangkuk sebagai kegiatan relaksasi dan refleksi diri. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa ingin menghadirkan ruang demokrasi yang lebih inklusif dan kreatif, sekaligus menyuarakan aspirasi menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kegiatan RDPW diharapkan menjadi wadah alternatif bagi publik untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dan damai.6 October 2025
JAKARTA - Sejumlah mobil yang akan di ekspor terparkir di IPCC Terminal Kendaraan, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin 6 10 2025 . Pasar ekspor diharapkan menjadi motor penggerak utama kinerja industri otomotif nasional. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo , ekspor mobil utuh atau completely built up CBU sepanjang delapan bulan pertama 2025 mencapai 335.063 unit, naik 12,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat 298.691 unit. Melihat tren pertumbuhan tersebut, kinerja ekspor kendaraan Indonesia diproyeksikan tembus 500.000 unit pada akhir tahun ini. Angka itu lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 472.194 unit dan menjadi sinyal positif bagi daya saing industri otomotif nasional di pasar global.6 October 2025
JAKARTA - Peserta mengikuti pelatihan saat acara Teras Perwira spesial Hari Bahasa Isyarat Internasional di Jakarta, Rabu 1 10 2025 Memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional HBII yang diperingati pada 23 September, Grab Indonesia menghadirkan inisiatif 'Teman Setara' untuk mendorong terciptanya budaya dan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan melalui inisiatif ini, Grab mengajak Mitra dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa isyarat sebagai jembatan komunikasi yang setara khususnya dengan penyandang disabilitas rungu.6 October 2025
Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta, dipenuhi energi positif saat lebih dari 6.500 pelari dari berbagai daerah ambil bagian dalam PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025, Minggu 5 10 2025 . Dengan semangat Run Forward , ajang ini mengajak masyarakat untuk terus bergerak maju dan melampaui batas diri. Lomba terbagi dalam tiga kategori, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon 21,1K , dengan peserta terbanyak di kategori 10K mencapai 40 persen dari total pelari. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN Persero , Yusuf Didi Setiarto, mengatakan, ajang ini mendorong budaya hidup sehat di masyarakat. Gerak positif hari ini membuktikan bahwa semangat bersama bisa membawa dampak luas, katanya. COO 20FIT Group, Novi Eastiyanto, menambahkan, semangat Run Forward sebagai simbol keberanian dan progres. Kami ingin menghadirkan pengalaman berlari yang inklusif dan bermakna dari start hingga finis, ujarnya. Keseruan berlanjut di race village yang dipenuhi booth kuliner, perlengkapan olahraga, dan zona pemulihan dari 20FIT Sports Clinic. Suasana semakin semarak dengan hiburan panggung dan doorprize menarik yang menutup hari penuh kebersamaan itu. Run Forward bukan hanya tema, tapi energi kolektif yang terasa sejak garis start, ungkap Project Director, Marti Karina. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, turut hadir melepas ribuan peserta di momen flag off yang penuh euforia.6 October 2025
JAKARTA - Sejumlah pesawat Jupiter Aerobatic Team dari TNI AU beratraksi pada peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia TNI di Monas, Jakarta, Minggu 5 10 2025 . Atraksi pesawat dan alutsista memeriahkan HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-80 yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Seluruh atraksi yang diperlihatkan menunjukkan kepada masyarakat bahwa sistem pertahanan Indonesia sudah sangat kuat. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga terus berupaya untuk memperkuat alutsista dengan model terbaru.5 October 2025
JAKARTA - Warga menaiki kendaraan Kapal selam tanpa awak atau otonom autonomous submarine saat menyaksikan defile pada peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu 5 10 2025 . Peringatan HUT ke-80 TNI mengangkat tema besar TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Dipamerkan juga berbagai alutsista terbaru yang dimiliki TNI, seperti rudal balistik, Tank Harimau, meriam pertahanan udara 50 mm, KRI Belati, kapal cepat rudal, pesawat tempur, hingga pesawat jet tempur T-50i. Seluruh atraksi yang diperlihatkan menunjukkan kepada masyarakat bahwa sistem pertahanan Indonesia sudah sangat kuat. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga terus berupaya untuk memperkuat alutsista dengan model terbaru.5 October 2025
JAKARTA - Sejumlah warga menyaksikan upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu 5 10 2025 . Pada peringatan usianya yang ke-80 ini TNI mengangkat tema besar TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Dipamerkan juga berbagai alutsista terbaru yang dimiliki TNI, seperti rudal balistik, Tank Harimau, meriam pertahanan udara 50 mm, KRI Belati, kapal cepat rudal, pesawat tempur, hingga pesawat jet tempur T-50i. Seluruh atraksi yang diperlihatkan menunjukkan kepada masyarakat bahwa sistem pertahanan Indonesia sudah sangat kuat. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga terus berupaya untuk memperkuat alutsista dengan model terbaru.5 October 2025
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-80 sebagai inspektur upacara di Monumen Nasional Monas , Jakarta, Minggu 5 10 2025 . Tentara Nasional Indonesia TNI menggelar upacara HUT ke-80 di Monumen Nasional yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Upacara dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara.5 October 2025
JAKARTA - Ribuan pasukan TNI mengikuti defile dalam perayaan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-80 di Monumen Nasional Monas , Jakarta, Minggu 5 10 2025 . Aksi defile memeriahkan HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-80 yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju.5 October 2025
JAKARTA - Pertunjukan perdana Guan Yin The Musical resmi digelar di JIEXPO Theatre, Kemayoran, Jumat 3 10 2025 . Setelah sukses dengan Siddhartha The Musical pada 2024, Yayasan Prajnaparamita kembali menghadirkan karya musikal bertema kemanusiaan, Guan Yin The Musical. Pertunjukan produksi Asia Musical Productions AMP Kuala Lumpur ini digelar di JIEXPO Theatre, Kemayoran, 3 5 Oktober 2025 dengan lima kali pementasan, dipersembahkan oleh panitia Kita Musikal di bawah pimpinan Sutina Irsan. Perdana pada 3 Oktober, acara ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wamen Ekonomi Kreatif Irene Umar, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya, serta duta besar dari Thailand, Sri Lanka, dan India. Menteri Agama Nazaruddin Umar turut memberi dukungan melalui konferensi video. Dengan kapasitas lebih dari 12.000 penonton dan puluhan pemeran dari Malaysia, musikal ini menghadirkan kisah empat babak tentang legenda Bodhisattva Guan Yin, sosok yang melambangkan welas asih: Legenda Miao Shan, Guan Yin dengan Keranjang Ikan, Guan Yin Memercikkan Air, dan Guan Yin yang Tidak Ingin Pergi. Produser sekaligus sutradara Ho Lin Huay menata komposisi musik dan naskah yang menghadirkan pengalaman spiritual sekaligus artistik. Fadli Zon menilai musikal ini sebagai budaya yang menyatukan, sementara Menag Nazaruddin Umar menyebutnya sarana perenungan dan penguatan persaudaraan di masyarakat majemuk. Sutina Irsan menegaskan, pementasan ini adalah persembahan yang diharapkan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua. Guan Yin The Musical menjadi harmoni seni, budaya, dan spiritualitas yang menegaskan pentingnya welas asih universal di tengah kehidupan modern.5 October 2025
JAKARTA - Praktisi hukum Krisna Murti saat memberikan tanggapan soal program Makan Bergizi Gratis di Jakarta. Badan Gizi Nasional BGN diminta mengevaluasi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis MBG menyusul kasus keracunan siswa di sejumlah daerah. Praktisi hukum Krisna Murti menilai pengawasan harus menyeluruh, bukan hanya pada bahan baku, tetapi juga peralatan dapur. Krisna menyoroti penggunaan ompreng atau food tray yang tidak sesuai standar. Meski pemerintah menetapkan penggunaan stainless 304 yang tahan karat dan aman, ditemukan di lapangan ada dapur memakai stainless 204 yang disamarkan menyerupai 304. Kalau kualitas peralatannya buruk, makanan yang semula baik bisa tercemar dan memicu keracunan. Ini jelas berbahaya, tegasnya. Ia menegaskan tetap mendukung program MBG karena manfaatnya besar bagi gizi dan lapangan kerja, namun tata kelola dapur harus segera diperbaiki. Dapur tidak boleh hanya mengejar produksi, tapi mengabaikan kualitas, ujarnya. Untuk memperkuat pengawasan, Badan Standardisasi Nasional BSN telah menetapkan SNI 9369:2025 tentang wadah bersekat dari baja tahan karat. Standar baru ini mengatur klasifikasi, mutu, dan uji coba food tray, memastikan peralatan makan MBG aman, berkualitas, dan tidak membahayakan kesehatan. Deputi Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, menjelaskan standar ini ditetapkan pada 18 Juni 2025 untuk mendukung tujuan MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gizi yang baik. Dengan standar ini, kami ingin memastikan peralatan makan aman, tidak mengandung zat berbahaya, sekaligus mendorong industri dalam negeri memproduksi perlengkapan yang berkualitas, ujarnya.5 October 2025