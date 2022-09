Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono (keempat kiri) menyerahkan modul Vokasi kepada salah satu peserta Training of Trainer (ToT) pada kegiatan kick off Program Bakti BUMN untuk Santri, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 September 2022.



PT Semen Indonesia Tbk (SIG) bersama 32 BUMN menyelenggarakan kick off Bakti BUMN untuk Santri, yang meliputi Program Magang Santri dan Program Pesantrenpreneur (Pendidikan Vokasi Pondok Pesantren) di Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Semen Indonesia bersama PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), serta PT PLN bertindak sebagai koordinator Program.



Para santri dan santriwati diyakini akan turut berkontribusi membawa Indonesia menuju negara maju dan membangun peradaban bagi negara, serta berani menghadapi tantangan era saat ini dengan perubahan yang sangat cepat.



