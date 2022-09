Hasil Wolves vs Manchester City di pekan kedelapan Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Citizens -julukan Man City- yang tampil perkasa sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0.



Laga Wolves vs Manchester City digelar di Stadion Molineux, Sabtu (17/9/2022) malam WIB. Man City unggul berkat gol Jack Grealish (1’), Erling Haaland (16’), dan Phil Foden (69’). Sampai akhir babak kedua, tidak ada tambahan gol. Manchester City menang 3-0 atas Wolves. (Reuters/Carl Recine) (ddk)





Â

(Reuters)