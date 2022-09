Direktur Utama PT MNC Finance Gabriel Mahjudin (kelima kanan), Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka (keempat kanan), dan Chief of SME, Funding, & FI Business PT. Bank Sahabat Sampoerna Adjie Anggono (kelima kiri) saat mengikuti sesi foto bersama usai acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. MNC Finance dan PT. Bank Sahabat Sampoerna di Gedung MNC Financial Center, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022). PT. MNC Finance dan PT. Bank Sahabat Sampoerna resmi menjalin kerja sama dalam memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 200 Milyar.

Pinjaman digunakan sebagai modal kerja MNC Finance untuk pembiayaan multiguna rumah dan mobil, serta sebagian untuk anjak piutang. Jika digabungkan dengan MNC Guna Usaha, maka secara keseluruhan MNC telah menerima pinjaman sebesar Rp. 400 Milyar.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)