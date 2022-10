Sejumlah model berjalan menampilkan kostum batik saat Batik Fashion On The Truck dalam pagelaran Pekan Batik Nusantara 2022 di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (5/10/2022). Batik Fashion On The Truck yang digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2022 itu menampilkan puluhan karya kostum desain batik dari desainer Kota Pekalongan untuk ajang promosi Kota Pekalongan sebagai pusat batik dunia.Â

(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/foc)

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)