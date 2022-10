Para pemain Manchester City dan FC Copenhagen mengheningkan cipta ‘Minute of Silence’ sebelum bertanding dalam laga Liga Champions Grup G di Etihad Stadium, Manchester, Kamis (6/10/2022) dini hari WIB. Minute of Silence dilakukan usai tragedi Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang.

Dalam pertandingan tersebut tertulis menggunakan bahasa Inggris ‘In Memory of The Victims At Kanjuruhan Stadium in Indonesia’ dan bahasa Indonesia ‘Untuk Mengenang Para Korban di Stadion Kanjuruhan di Indonesia’.

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)