Sejumlah perahu nelayan bersandar di Desa Ketapang, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (16/10/2022). Kawasan pesisir seluas 26,9 hektar tersebut kini ditata secara bertahap sejak 2019 dan ditanami ribuan pohon mangrove dan nantinya dijadikan tempat wisata alternatif masyarakat setempat dan menjadi tuan rumah Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) pada 25-29 Oktober 2022 .Â

(ANTARA FOTO/Fauzan/foc) (hru)

