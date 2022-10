Head of Marketing Communication PT MNC Life Assurance, Septika Helena meninjau layanan medical check up gratis bagi para nasabah dalam rangka menyambut hari asuransi di MNC Financial Center, Jakarta, Senin 17 Oktober 2022.



MNC Life Assurance (MNC Life) menggelar layanan medical check up gratis bagi para nasabah melalui program MNC Sehat. Layanan itu, dalam rangka menyambut Hari Asuransi yang jatuh pada 18 Oktober 2022. (FOTO: SINDO/YULIANTO) (ddk)



Â

(Yulianto/Koran Sindo)