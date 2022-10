Teratai Chinese Restaurant menawarkan suasana baru bagi para pecinta kuliner. Terletak di lobi Hotel Borobudur Jakarta dengan kapasitas hingga 160 orang diantaranya 140 orang di area indoor dan 20 di area outdoor serta lima (5) ruangan VIP.

Teratai Chinese Resto kini hadir dengan menawarkan suasana baru yaitu Teratai Terrace dimana para tamu dapat menikmati Chinese Food dengan suasana outdoor.

Dengan suasana yang baru dan dan menu makanan khas Cina yang otentik menjadikan tempat ini sempurna bagi pecinta kuliner hidangan dari negara tirai bambu tersebut.

Penawaran menu andalan All You Can Eat Dim Sum yang menjadi favorite para tamu seperti Ha Kaw, Shu Mai, Chicken feet, Xio Long Bao, hingga Bakpao disajikan dengan sempurna oleh sentuhan tangan para chef hanya dengan Rp150.000/pax hanya ada di Teratai Chinese Resaturant Hotel Borobudur.

(Heru Haryono)