Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo (kedua kiri) didampingi Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability Indonesia and PNG Coca-Cola Europacific Partners Lucia Karina (kiri), Chairman of Mahija Parahita Nusantara Foundation Hery Gunawan (kedua kanan) dan Managing Director Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano (kanan) secara bersama-sama membuang botol kemasan bekas saat mengkampanyekan program ‘Recycle Me’ di Jakarta, Kamis (20/10/2022). Kampanye tersebut sebagai bentuk komitmen untuk terus berupaya dalam mewujudkan visi ‘World Without Waste’, termasuk memanfaatkan kekuatan brand demi mendorong upaya daur ulang di Indonesia.

