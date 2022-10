Director and Chief Commercial Office XL David Arcelus Oses (kanan) dan Chief Commercial Officer Link Net Victor Indajang (kiri) melakukan penyatuan mock up sebagai tanda sinergi antara XL Axiata dan Link Net di Jakarta, Kamis (20/10/2022). XL Axiata dan Link Net bersinergi meluncurkan layanan konvergensi internet melalui produk layanan kolaborasi First Media dan XL yang menggabungkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa batasan untuk kebutuhan pelanggan akan internet di dalam dan di luar rumah melalui layanan yang lebih hemat, praktis dan efisien.

