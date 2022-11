Director of Marketing Communication Park Hyatt Jakarta, Lira N. Dachlan (kiri) menerima penghargaan saat Exquisite Award 2022 di Altitude Grill, Jakarta, Selasa (8/11/2022) malam.Park Hyatt Jakarta menyabet dua penghargaan untuk kategori The Best New Luxury Hotel, dan KITA Bar yang terletak di Park Hyatt Jakarta untuk kategori The Best Newcomer Bar.

Exquisite Awards 2022 menampilkan lebih dari 280 nominasi yang tersebar di 60 kategori di Jakarta, Bali, Surabaya, Bogor, Magelang, Semarang dan Labuan Bajo. Beberapa kategori yang paling ditunggu termasuk Best Luxury Hotel, Best Fine Dining Restaurant, Best Upscale Hotel Villa dan banyak lagi.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)