Grup musik LANY beraksi dalam konsernya bertajuk "a november to remember Asia Tour 2022" di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (9/11/2022). Dalam konsernya dua musisi pop asal Los Angeles, Amerika itu membawakan sejumlah lagu diantaranya Get Away, I Don't Wanna Love You Anymore, dan Cowboy in LA.Â

(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom) (hru)

