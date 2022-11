Mrs Worldwide Indonesia Marlienna Suwito berfoto usai memberi keterangan pers di Eska Aesthetic Clinic, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Kabar gembira datang dari Mrs Worldwide Indonesia Marlienna Suwito, dirinya berhasil menyabet 3 kemenangan sekaligus di ajang Mrs Worldwide International 2022 yang diselenggarakan pada 30 Oktober 2022.

Tiga kemenangan tersebut antara lain 3rd Runner Up Mrs Worldwide Indonesia, Queen of People Choice dan Mrs Lady of Empowerment. Keberhasilan ini tentu jadi kebanggaan bagi Indonesia, apalagi ini pertama kalinya Indonesia mengirimkan perwakilan di beauty pageant tersebut.

