(kiri ke kanan) Ade Rahma (Associate Producer My Comic Boyfriend), Devi Noviana (Head of Content Research Vision+), Rick Soerafani (Head of Productions Vision Pictures), Arbani Yasiz (pemeran Jetta), Hanggini (pemeran Naya), Sharon Sahertian (pemeran Queena), Patricia Lourence (pemeran Key), Bobie Antonio (pemeran Majja), Debo Andryos (pemeran Reno) disela acara konferensi pers Vision+ Originals berjudul My Comic Boyfriend di Inews Tower, Jakarta, Jumat 11 November 2022.



Vision+ menghadirkan original series terbarunya yang berjudul My Comic Boyfriend. Serial yang di sutradarai oleh Reka Wijaya ini memiliki genre drama dan fantasi, dengan cerita yang ringan dan cocok untuk kalangan muda.



My Comic Boyfriend menceritakan kisah Naya, seorang gadis SMA yang cantik dan ceria, namun tak percaya diri. Sebagai pecinta komik, Naya memiliki karakter favorit bernama Jetta, dan Naya berharap bisa menjadikannya kekasih.



Tanpa ia sadari, harapan tersebut menjadi kenyataan. Sosok Jetta muncul dari komik dengan paras yang sempurna, hingga ia akhirnya benar-benar menjadi kekasih Naya. (Foto: Sindo/Sutikno) (dkk)

(Sutikno/Koran SINDO)