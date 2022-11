Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (Ketum PSMTI) William Tanta (kiri)  dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (kanan)  memakaikan selendang  pada  Koko Alfincent Aprilino dan Cici Nathania yangtmterpilih menjadi pemenang dalam Pemilihan Koko Cici Indonesia 2022 di Nafiri Baywalk Mall, Pluit, Jakarta. Jumat, (11/11/2022).

 

Finalis Koko Cici Indonesia 2022 ini diikuti oleh 30 finalis perwakilan dari sembilan provinsi di Indonesia. Setiap finalis menampilkan dan menunjukan keunggulannya, sehingga menarik perhatian para juri untuk menjadi pemenang.

 

Penyelenggaraan Koko Cici Indonesia 2022 ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan MNC Group. Di mana peran dari para kontestan dan pemenang nantinya akan mewakili daerahnya masing-masing, mempromosikan dan ikut berkontribusi terkait dengan kemajuan pariwisata di Indonesia.

 

Kepada pemenang Koko Cici Indonesia 2022 semoga dapat mengemban tugas dengan baik sebagai duta Pariwisata, Sosial, dan budaya Tionghoa. Tentunya dapat menjadi panutan bagi provinsi masing-masing dan berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas. Congratulation all of you! Proud to be Koko Cici Indonesia.

 

(Foto: Sindo News/ Sutikno) (hru)

(Sutikno/Koran SINDO)