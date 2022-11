Band The Potters sambangi Gedung Inews Tower Lantai 10 studio 07, Jakarta, Rabu,(23/11/2022). The Potters merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2009. Grup musik ini sekarang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Kiki (Vokal), Abed (gitar,saxophone), dan Angga (gitar). Setelah sekian lama vakum, saat ini di akhir tahun 2022 The Potters kembali meramaikan industri musik tanah air dibawah bendera label MD Global dengan single terbaru : “Si Ratu Drama”,

Lagu ini bercerita tentang seorang arjuna memiliki kekasih bernama shinta yang sangat menyukai film korea, sehingga hari hari pasangannya dihiasi dengan kehidupan yang penuh drama, mau makan drama, mau tidur drama, sedih drama, marah drama dan bercanda pun penuh drama, walaupun sedikit kesal namun arjuna tidak bisa marah karena dia sangat menyayangi shinta.

The potters yang digawangi Kiki, Angga dan Abed kembali hadir dengan single terbarumereka berjudul “Si Ratu Drama” yang diciptakan oleh para personil the potters sendiri, mereka sangat puas dengan aransemen musik di lagu ini, dikemas dengan sentuhan rock, orchestra, theatrical, pop dan melayu, tentunya dengan lirik yang sangat ringan dan mudah diingat. Dengan tidak menghilangkan ciri khas musik The potters, semoga pecinta musik di seluruh indonesia dapat menikmati lagu ini.

(Foto: Sindo News/ Sutikno) (hru)

(Sutikno/Koran SINDO)