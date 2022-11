Grup musik Clean Bandit saat tampil menutup kemeriahan Festival Musik Soundrenaline di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/11/2022). Clean Bandit yang merupakan grup musik beraliran elektronik asal Inggris sukses menutup kemeriahan Soundrenaline 2022 dengan lagu berjudul Solo, I Miss You, But You, Real Love, dan Rather Be.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)