Aktor Chicco Jerikho saat hadir dalam acara Gala Premiere Serial Mendua di Epicenterum XXI, Jakarta, Senin (12/12/2022). Chicco Jerikho menjadi bintang utama serial Mendua yang berperan sebagai Ivan seorang suami dari Dokter Sekar diperankan oleh Adinia Wirasti.

Serial Mendua merupakan adaptasi dari serial pemenang penghargaan BAFTA berjudul “Doctor Foster” yang ditulis dan dibuat oleh Mike Bartlett. Serial ini juga di adaptasi ke versi Korea Selatan berjudul The World of the Married. Serial Mendua akan tayang pada 17 Desember 2022 di aplikasi Disney+ Hotstar.

