Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dan motivasi di Forum MNC Group HR Summit 2023 dengan tema "Be a Strategic Business Partner in Digital Transformation and Agile Organization" di MNC Conference Hall, iNews Tower, Selasa (31/1/2022). Di hadapan HR MNC Group, ia menegaskan pentingnya job desk HR dalam perusahaan.

Â

(Foto: MNC MEDIA/AZIZ INDRA) (hru)

(Aziz Indra/Koran SINDO)