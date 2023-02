Pengunjung memilih produk kecantikan usai relaunching atau peluncuran kembali gerai Watsons yang dinamakan G9 Store Concept di Jakarta Selatan.

Mengusung konsep online plus offline shop experience memungkinkan pelanggan dapat terhubung langsung ke Watsons on platform, home delivery express, dan juga click and collect express, serta flow pengalaman terbaik bagi pelanggan saat berbelanja Presiden Direktur Watsons Indonesia Lilis Mulyawati merupakan wujud komitmen Watsons untuk terus berinovasi guna memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Selain itu, kata dia, konsep itu juga diterapkan agar Watsons dapat menjangkau lebih banyak pelanggan hingga ke pelosok Tanah Air. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)