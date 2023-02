Boyband Westlife saat tampil dalam konser bertajuk "The Wild Dreams Tour 2023" di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (9/2/2023). Boyband asal Irlandia yang beranggotakan Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily, dan Kian Egan membawakan sejumlah lagu andalanya seperti Beautiful In White, Sweat It Again, Flying Without Wings, dan I Have a Dream.

Di tengah-tengah penampilannya, grup yang mengalami masa kejayaan di tahun 90-an hingga 2000-an tersebut mengajak para penonton untuk beteriak "uoooooo" dengan nada yang mengarah pada lagu hits mereka yang bertajuk "Uptown Girl".

Ketika penonton mulai menerima ajakan teriakann "uoooooo" dari para personel Westlife, lagu Uptown Girl pun sontak menggema di atas panggung.

