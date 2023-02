Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dalam acara "Workshop Sales & Marketing " dengan tema Together We Rise, di Jakarta, Selasa 14 Februari 2023.

Pada arahannya Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa jika seorang sales and marketing sudah mengetahui bisnis perusahaannya, maka mereka dapat mengembangkan skill sales and marketing nya dengan berbagai cara. Terlebih lagi, sales and marketing MNC media juga harus sejalan dengan visi MNC Group yakni Vision.

Menurutnya dengan peningkatan soft skill yang baik, maka seorang sales and marketing akan dapat menjual produk perusahaan dengan kreatif. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara Workshop Sales and Marketing MNC Media dengan tema "Together We Rise" di Studio RCTI+, Kebun Jeruk Jakarta.

(Aziz Indra/Koran SINDO)