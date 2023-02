Head of Marketing Communication PT MNC Life Assurance, Septika Helena berbincang dengan Direktur Majalah Penghargaan Indonesia, Rajasa pranadewa seusai acara Indonesia The Winner Awards - Best Inspiring & Creativity Women Award 2023 Bersama Majalah Penghargaan Indonesia di Jakarta, Jumat (24/2/2023). PT MNC Life Assurance meraih penghargaan The Best Inspiring Women 2023 yang di gelar oleh Majalah Penghargaan Indonesia. The Best Inspiring Women 2023 diberikan kepada sosok-sosok perempuan yang memberikan inspirasi karena telah berhasil bekerja secara professional di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat.

(Arif Julianto/okezone)