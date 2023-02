Sejumlah Kontestan Indonesian Idol Top 10 2023 Nonton Bareng KIKO In The Deep di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. Film KIKO In The Deep Sea penuh dengan pesan positif yang dapat dijadikan tuntunan bagi semua kalangan. Orang tua pun dapat terbantu untuk lebih mudah mengedukasi anaknya lewat pesan-pesan yang terselip dalam film ini.

Para kontestan Top 10 Indonesian Idol yang kebanyakan berasal dari generasi milenial pun merasa terhibur saat menyaksikan film KIKO In The Deep Sea. Salah satu kontestan, Nyoman Paul Aro, pun mengaku film ini bisa mengedukasi semua kalangan sehingga tak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak saja, terutama soal menjaga kelestarian ekosistem bawah laut.

"Filmnya bisa mengedukasi semua kalangan,bisa juga sebagai pengingat orang tua ke anaknya agar menjaga kelestarian alam,"

Film animasi Kiko In The Deep Sea yang dirilis MNC Pictures sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia sejak 23 Februari 2023. Sejumlah selebriti Tanah Air juga didapuk untuk menjadi pengisi suara untuk film animasi Kiko In The Deep Sea. Diantaranya, Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)