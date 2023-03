Penyanyi Joanna Andrea (kiri) dan Rachel Manurung (kanan) berfoto usai menonton film Kiko In The Deep Sea di XXI Pondok Indah Mall (PIM), Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2023). Film Kiko In The Deep Sea yang tayang di bioskop pada 23 Februari lalu disaksikan oleh sejumlah artis kenamaan seperti Nagita Slavina, pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno serta Infulencer Libra Akila bersama anaknya.

Tayang di bioskop sejak 23 Februari lalu, Kiko In The Deep Sea tidak hanya memberikan tontonan, tetapi juga edukasi untuk anak-anak Indonesia. Film animasi Kiko In The Deep Sea bercerita soal kehidupan bawah laut tempat tinggal Kiko dan teman-temannya yakni Lola, Poli, Patino, Karkus dan Pupus.

Namun, kisah Kiko dan kawan-kawan dalam filmnya akan lebih seru karena mereka akan pergi menelusuri dan menginvestigasi kerusakan ekosistem yang sedang terjadi di sebuah kota Asri di dalam laut.

Di tengah perjalanan, Kiko dan kawan-kawannya bertemu dengan Putri Clara dari Shell Castl yang sedang mencari lima mutiara pelindung perairan yang hilang.

Kiko dan teman-temannya memutuskan untuk membantu menemukan seluruh mutiara demi keselamatan laut. Dalam misi ini, Kiko dan teman-teman melewati banyak rintangan dan menghadapi berbagai monster penjaga mutiara.

