Pekerja mengambil telur ayam negeri di kandang Cisadane Pradana Farm, Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Maret 2023.

Menurut peternak sudah sejak sepekan ini harga telur ayam negeri mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp24 ribu per kilogram menjadi Rp26 ribu per kilogram yang disebabkan faktor harga pakan naik dari Rp7 ribu per kilogram menjadi Rp7.450 per kilogram serta dipengaruhi tingginya permintaan telur ayam negeri menjelang bulan Ramadhan. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

