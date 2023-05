Executive Chairman of MNC Group Hary Tanoesoedibjo (tengah) didampingi Managing Director of PT MNC Digital Indonesia Valencia Tanoesoedibjo (tiga kiri) dan Managing Director of PT MNC OTT Network Clarissa Tanoesoedibjo (tiga kanan) berfoto bersama CEO of Invidi Technologies Corporation Dave Downey (dua kiri), Representation of Finecast Akshay Sharma (dua kanan) President Director of PT MNC Sky Vision Tbk and PT Digital Vision Nusantara Hari Susanto (kiri) dan President Director of PT MNC Vision Networks Tbk Ade Tjendra disela K-Vision penyedia Pay TV berbasis satelit di bawah naungan PT MNC Vision Networks Tbk (MVN) resmi menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dengan perusahaan teknologi terkemuka, INVIDI Technologies Corporation dan Finecast untuk menghadirkan solusi Addressable TV Advertising di Indonesia. Yang dilaksanakan di Jakarta Kamis, (11/05/2023).

(MPI)

