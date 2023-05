Aktor Korea Selatan, Kim Young Dae melambaikan tangan ke arah para wartawan dalam konferensi pers sebelum acara jumpa fansnya di Jakarta, Sabtu (13/5/2023). Jumpa fans di Indonesia ini merupakan yang pertama dilakukan dalam rangkaian tur Asia oleh aktor drama korea (drakor) yang berperan dalam film drama Extraordinary You, Cheat On Me If You Can, Shooting Stars, The Penthouse, dan The Forbidden Marriage tersebut.Â

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp) (hru)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

