Sejumlah Marshall saat menunggu berlangsungnya balapan Jakarta E-Prix 2023 seri ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta, Minggu (04/06/2023).



Gelaran balap Jakarta E-Prix 2023 kali ini berlangsung sebanyak dua seri yaitu seri ke-10 dan 11 pada 3-4 Juni 2023. Kesuksesan ajang ini tidak luput dari kerja keras dari berbagai pihak, termasuk Marshall sang penjaga lintasan balap.

Marshall memiliki peranan penting di setiap balapan karena mereka merupakan garda terdepan saat terjadi insiden dalam lintasan. Serta perlu memastikan kondisi pembalap dan mobil untuk segera dievakuasi secara cepat agar balapan dapat kembali dilanjutkan sesegera mungkin.

Bahkan, dalam balapan Formula E Marshall yang bertugas memiliki tugas lebih berat dan ekstra hati-hati dibanding ajang balapan lain. Mereka harus tetap terjaga mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dibawah terik matahari. Kemudian, ketika ada mobil yang mengalami kecelakaan, Marshall dipos terlebih dahulu harus meminta izin kepada Marshall Kepala dan wajib mengikuti arahannya sebelum mendekat untuk evakuasi. Hal itu karena mobil balap tersebut menggunakan tenaga dari listrik teganggan tinggi serta terdapat bahan kimia yang berbahaya.

Terdapat 4-5 Marshall dalam satu pos ditiap tikungannya, mereka sudah mengenakan alat pelindung diri (APD) serta dibekali perlengkapan kerja penting seperti alat komunikasi (HT), sarung tangan tahan listrik, kain anti bahan kimia, 8 bendera penanda, alat kebersihan dan APAR (alat pemadam api ringan).

Pada Jakarta E-Prix 2023 kali ini sebanyak 400 Marshall berpengalaman ditugaskan. Sebelum bertugas, mereka kembali mendapat pelatihan dan pengetahuan yang sudah mengalami peningkatan untuk mempersiapkan fisik serta mental saat bertugas menjaga keamanan lintasan di dua balapan tersebut.

Ada 6 kategori Marshall yang terbagi sesuai tugasnya yaitu Trackside Marshall, Flag Marshall, Pit Marshall, Paddock Marshall, Starline Marshall dan Post chief Marshall

Meski tugas Marshall terkadang jarang terlihat dan luput dari perhatian orang lain. Namun, sebenarnya peran mereka sangat penting bahkan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan ajang balapan.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

