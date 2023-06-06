...

Sidang Mario Dandy Ditunda Pekan Depan, Jaksa Akan Hadirkan 5 Saksi

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 13:53 WIB
Terdakwa Mario Dandy saat menjalani sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang kasus penganiayaan anak David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy pada Selasa (13/6/2023). Agenda sidang mendatang adalah pemeriksaan 5 saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Hakim menambahkan, persidangan berikutnya beragendakan pemeriksaan saksi bakal digelar pada Selasa, 13 Juni 2023 dengan jaksa harus menghadirkan 5 orang saksi.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto)

(Arif Julianto/okezone)

