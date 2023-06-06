Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (tengah) memberikan salam bersama Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Bakal Capres Ganjar Pranowo (ketiga kanan), Sekjen Hasto Kristiyanto (kanan), Ketua DPP Puan Maharani (kiri) dan Ketua DPP Prananda Prabowo (kedua kanan) saat berlangsungnya Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 itu mengangkat tema fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)