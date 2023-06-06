...

Penampakkan Rumah Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono saat Digeledak KPK

Teguh Prihatna/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 20:59 WIB
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah barang bukti seusai menggeledah rumah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono di kompleks Grand Summit Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 6 Juni 2023. 
 
Penggeledahaan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar tersebut. (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna) (ddk)

(Teguh Prihatna/Antara Foto)

Cari Berita Lain Di Sini