Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) melihat hewan ternak sapi di salah satu peternakan di Lamongan, Jawa Timur, Selasa 6 Juni 2023.

Peninjauan yang dilakukan Gubernur Khofifah menjelang Idul Adha 1444 H tersebut guna memastikan kondisi hewan kurban dalam keadaan sehat dan layak untuk dikonsumsi serta telah mendapatkan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit kulit berbenjol (Lumpy Skin Disease). (ANTARA FOTO/HO/Humas Pemprov Jatim) (ddk)

(HO/Antara Foto)