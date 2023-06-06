...

Jelang Idul Adha, Gubernur Khofifah Pastikan Hewan Kurban di Jatim Dalam Kondisi Sehat

HO/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 22:17 WIB
Gubernur Khofifah melihat hewan ternak sapi salah satu peternakan di Lamongan, Jawa Timur
Gubernur Khofifah melihat hewan ternak sapi salah satu peternakan di Lamongan, Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) melihat hewan ternak sapi di salah satu peternakan di Lamongan, Jawa Timur, Selasa 6 Juni 2023. 
 
Peninjauan yang dilakukan Gubernur Khofifah menjelang Idul Adha 1444 H tersebut guna memastikan kondisi hewan kurban dalam keadaan sehat dan layak untuk dikonsumsi serta telah mendapatkan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan penyakit kulit berbenjol (Lumpy Skin Disease). (ANTARA FOTO/HO/Humas Pemprov Jatim) (ddk)

(HO/Antara Foto)

