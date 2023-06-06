...

Satgas BLBI Sikat Aset Senilai Rp30,65 Triliun

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 06 Juni 2023 22:12 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kanan didampingi Menko Polhukam Mahfud MD kiri memberikan keterangan pers
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kanan didampingi Menko Polhukam Mahfud MD kiri memberikan keterangan pers
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers
A A A
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) memberikan keterangan pers usai serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jakarta, Selasa 6 Juni 2023.
 
Satuan Tugas BLBI telah melakukan serah terima hibah dan penetapan status penggunaan (PSP) atas aset properti eks BLBI berupa tanah dengan nilai Rp1,856 triliun atau total luas 226,8 hektare kepada tiga Pemerintah Daerah (Pemda) dan 14 kementerian atau lembaga.
 
(Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Cari Berita Lain Di Sini