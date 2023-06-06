Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) memberikan keterangan pers usai serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jakarta, Selasa 6 Juni 2023.

Satuan Tugas BLBI telah melakukan serah terima hibah dan penetapan status penggunaan (PSP) atas aset properti eks BLBI berupa tanah dengan nilai Rp1,856 triliun atau total luas 226,8 hektare kepada tiga Pemerintah Daerah (Pemda) dan 14 kementerian atau lembaga.

