Artis Rebecca Klopper (tengah) saat menyampaikan permintaan maaf terkait kasus video syur di Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni 2023.

Rebecca Klopper akhirnya buka suara usai namanya terseret dalam dugaan video syur yang kemudian tersebar di internet.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan pemberitaan tentang saya, Rebecca Klopper,”.

“Pada kesempatan ini, saya, Rebecca Klopper, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut," kata Rebecca Klopper dalam permintaan maafnya.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)