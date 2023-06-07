Pesepak bola Persik Kediri Arthur Irawan (tengah) saat mengikuti pemusatan latihan bersama rekan setimnya di Lapangan B, Senayan, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023.

Persik Kediri menggelar pemusatan latihan di Jakarta jelang gelaran Liga 1. Pemusatan latihan ini fokus untuk memperbaiki kondisi fisik para pemain, yang dinilai masih belum maksimal. Latihan ini berlangsung hingga 14 Juni 2023.

Sebanyak 30 pemain dibawa ke Jakarta dalam pemusatan latihan ini. Selain itu mereka juga akan melakukan pertandingan uji coba dengan Dewa United pada Sabtu (10/6) di Bogor.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

