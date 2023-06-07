...

Persik Kediri Gelar Pemusatan Latihan Jelang Tanding Melawan Dewa United

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 07 Juni 2023 19:22 WIB
Pesepak bola Persik Kediri mengikuti pemusatan latihan di Lapangan B, Senayan
Pesepak bola Persik Kediri mengikuti pemusatan latihan di Lapangan B, Senayan
Pesepak bola Persik Kediri mengikuti pemusatan latihan di Lapangan B, Senayan
Pesepak bola Persik Kediri mengikuti pemusatan latihan di Lapangan B, Senayan
A A A
Pesepak bola Persik Kediri Arthur Irawan (tengah) saat mengikuti pemusatan latihan bersama rekan setimnya di Lapangan B, Senayan, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023.
 
Persik Kediri menggelar pemusatan latihan di Jakarta jelang gelaran Liga 1. Pemusatan latihan ini fokus untuk memperbaiki kondisi fisik para pemain, yang dinilai masih belum maksimal. Latihan ini berlangsung hingga 14 Juni 2023.
 
Sebanyak 30 pemain dibawa ke Jakarta dalam pemusatan latihan ini. Selain itu mereka juga akan melakukan pertandingan uji coba dengan Dewa United pada Sabtu (10/6) di Bogor.
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini