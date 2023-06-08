Aktor cilik Yassien Omar (Tengah) (berperan sebagai Bintang),Kiri Alleyra Fakhira (berperan sebagai Calista) serta (kanan)Yusuf Ozkan (berperan sebagai Kelvin) dalam Acara Road to School turut pula dihadiri oleh pemeran-pemeran original serial Iiihhh Serrreemm di SD Bakti Mulya 400 Jakarta, Kamis 8 Juni 2023

Vision+ menggelar road to school pertamanya ke SD Bakti Mulya 400 Jakarta. Dengan menggelar screening original serial Iiihhh Serrreemm episode 1, games treasure hunt bersama pemain-pemain, siswa-siswi dan pihak sekolah.

Original serial Iiihhh Serrreemm ini mengisahkan tentang petualangan tiga sahabat: Bintang, Calista, dan Kelvin, dalam memecahkan misteri di sekitar mereka. Dengan setiap episodenya, serial Iiihhh Serrreemm menyajikan berbagai kisah berbeda dengan hantu yang beragam.

Dengan menggelar Road to School ini, Marcomm Manager Vision+, Lisa Sinta Bella mengatakan bahwa kegiatan road to school ini, dalam rangka mempromosikan serial Iiihhh Serrreemm. (Sutikno) (ddk)

(Sutikno)