Sahabat Ganjar sebagai relawan politik terbesar di Indonesia menggelar Rakernas II di kota pahlawan yakni Kota Surabaya, Jawa Timur, pada hari Sabtu (10/6/2023). Rakernas ini menghadirkan jajaran pengurus DPP, DPW dan DPC Sahabat Ganjar seluruh Indonesia untuk menyambut kontestasi pilpres 2024 mendatang.

Ganjar Pranowo dalam rakernas yang bertajuk “Era Gen Z Era Digital, Menangkan Ganjar Total’ ini memberi sambutan sekaligus arahan kepada sekitar 1000 relawan Sahabat Ganjar yang hadir.

“Sahabat Ganjar ini adalah relawan yang benar-benar tumbuh dari bawah dan satu-satunya relawan yang mencatat anggotanya,” ujar Ganjar.

Ganjar juga memberikan karakter milenial dan gen z untuk mendekati mereka melalui sosial media dan ruang komunitas yang mereka ikuti.

“Rileks dan optimistik ini ciri gen z, mereka butuh ruang mereka butuh diskusi, kita mendekati mereka melalui komunitas-komunitas, lewat sosial media maupun konten-konten digital,” tambah Ganjar.

Diakhir sesinya, Ganjar juga menyampaikan bahwa relawan harus memiliki nilai dalam menjalankan aktivitas di masyarakat dengan tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, berani menampilkan fakta dan data secara tegas.

“Nilai atau value yang kita miliki adalah no hoax, tidak mencaci maki, tampilkan fakta data secara tegas tentang Ganjar Pranowo,” tutup Ganjar.

Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq, mengatakan bahwa rakernas ini diselenggarakan bertujuan untuk menyatukan ide dan gagasan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di tahun 2024.

Di akhir sambutannya, Gus Nahib juga menyampaikan kepada ratusan relawan untuk berkampanye di pilpres 2024 dengan baik, santun, dan tidak menyebarkan hoax sesuai dengan arahan langsung dari Ganjar Pranowo.

“ingat pesan bapak Ganjar Pranowo kepada seluruh relawan Sahabat Ganjar harus berkampanye dengan baik, jaga kesantunan, dan tidak nyebar hoax pada pilpres 2024 ini,” tambah Gus Nahib.

Fahlesa Munabari, selaku Dewan Penasihat Sahabat Ganjar menerangkan bahwa Ganjar Pranowo dalam kategori Top of Mind, menempati peringkat teratas dengan perolehan 18,9% dan akan terus meningkat dengan adanya pemilih pemula pada pilpres 2024.

Berdasarkan data-data elektoral politik yang telah dipaparkan, relawan Sahabat Ganjar akan tetap meningkatkan kerja-kerja sosialisasi dimasyarakat secara profesional dan menjalankan amanah dari Ganjar Pranowo.

Sahabat Ganjar sebagai relawan yang telah berjuang sedari tahun 2021 akan terus berjuang membawa Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia, sekaligus sebagai relawan yang bergerak dalam aksi kemanusiaan.

