...

Kirab Gunungan Biji Kopi saat Wiwit Panen Raya

Aji Styawan/Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 15:03 WIB
Warga membawa pulang biji kopi dan hasil bumi seusai prosesi wiwit panen raya kopi.
Warga membawa pulang biji kopi dan hasil bumi seusai prosesi wiwit panen raya kopi.
Karyawan Kebun Jollong bersama warga mengirab gunungan biji kopi dan hasil bumi.
A A A

Karyawan Kebun Jollong bersama warga mengirab gunungan biji kopi dan hasil bumi dalam prosesi wiwit panen raya kopi (nggantingi) di areal Perkebunan Kopi Robusta Jollong, Desa Sitiluhur, Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu (10/6/2023).

 

Tradisi mengawali pemetikan biji kopi dilanjutkan kirab gunungan hasil bumi sebelum panen raya itu sebagai bentuk permohonan keselamatan serta rasa syukur karyawan perkebunan dan warga setempat kepada Tuhan YME atas hasil bumi yang melimpah di sekitar perkebunan seluas 530 hektare di lereng timur Pegunungan Muria. 

 

(ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa) (hru)

(Aji Styawan/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Kampanye Ayo Cegah Stunting Perkuat Pencegahan Stunting di Tingkat Keluarga

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini