Karyawan Kebun Jollong bersama warga mengirab gunungan biji kopi dan hasil bumi dalam prosesi wiwit panen raya kopi (nggantingi) di areal Perkebunan Kopi Robusta Jollong, Desa Sitiluhur, Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu (10/6/2023).

Tradisi mengawali pemetikan biji kopi dilanjutkan kirab gunungan hasil bumi sebelum panen raya itu sebagai bentuk permohonan keselamatan serta rasa syukur karyawan perkebunan dan warga setempat kepada Tuhan YME atas hasil bumi yang melimpah di sekitar perkebunan seluas 530 hektare di lereng timur Pegunungan Muria.

