Intip Latihan Penari Tango Jelang Kompetisi Tango Internasional 2023

Dede Kurniawan, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 06:09 WIB
Penari menampilkan tarian Tanggo Jelang Kompetisi Tango Internasional 2023
Penari menampilkan tarian Tanggo Jelang Kompetisi Tango Internasional 2023
Penari menampilkan tarian Tanggo Jelang Kompetisi Tango Internasional 2023
Ketua pelaksana a week Tango in Bali Ratih Soe Kosasie dari kiri , Penari Tango Asal Argentina Virginia Vasconi, Juan Cupini dan Desainer Kiki Adam berbincang
Penari menampilkan tarian Tanggo Jelang Kompetisi Tango Internasional 2023
Penari menampilkan tarian Tanggo Jelang Kompetisi Tango Internasional 2023
Ketua pelaksana a week Tango in Bali Ratih Soe Kosasie (dari kiri), Penari Tango Asal Argentina Virginia Vasconi, Juan Cupini dan Desainer Kiki Adam berbincang seusai memberikan keterangan pers jelang perhelatan "a week Tango in Bali" di Jakarta, Sabtu 10 Juni 2023.
 
Puluhan pasang penari tango dari 16 Negara kembali akan menunjukkan penampilan terbaik pada perhelatan Indonesia Championship Preliminaries (ICP) 2023 yang akan diselenggarakan bersamaan dengan perhelatan Tango in Paradise (TIP) ke-10 di Bali. Kedua perhelatan tersebut diselenggarakan pada 23-28 Juni mendatang. (Dede Kurniawan)

