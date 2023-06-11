Ketua pelaksana a week Tango in Bali Ratih Soe Kosasie (dari kiri), Penari Tango Asal Argentina Virginia Vasconi, Juan Cupini dan Desainer Kiki Adam berbincang seusai memberikan keterangan pers jelang perhelatan "a week Tango in Bali" di Jakarta, Sabtu 10 Juni 2023.

Puluhan pasang penari tango dari 16 Negara kembali akan menunjukkan penampilan terbaik pada perhelatan Indonesia Championship Preliminaries (ICP) 2023 yang akan diselenggarakan bersamaan dengan perhelatan Tango in Paradise (TIP) ke-10 di Bali. Kedua perhelatan tersebut diselenggarakan pada 23-28 Juni mendatang. (Dede Kurniawan)

(Dede Kurniawan)