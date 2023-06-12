...

Penumpang KRL Commuter Line Tidak Wajib Bermasker

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 22:11 WIB
Sejumlah penumpang KRL Commuter Line menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin 12 Juni 2023. 
 
Menurut keputusan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada 12 Juni 2023, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat serta tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan KAI Commuter selaku operator KRL Commuter Line menghimbau seluruh penumpang untuk tetap melakukan vaksinasi COVID-19. 
 
(ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah) (ddk)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

