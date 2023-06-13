...

Pentas Seni Bhakti Bumi Usadha di Candi Borobudur

Anis Efizudin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 11:04 WIB
Sejumlah seniman komunitas Brayat Panangkaran menampilkan tarian Bhakti Bumi Usadha.
Sejumlah seniman komunitas Brayat Panangkaran menampilkan tarian Bhakti Bumi Usadha.
Sejumlah seniman komunitas Brayat Panangkaran menampilkan tarian Bhakti Bumi Usadha pada rangkaian ritual Ruwat Rawat Borobudur XXI di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Senin (12/6/2023).

Pertunjukan seni bertajuk “Ritual Perjalanan Spiritual Bhakti Bumi Usadha Panca Rasa Tunggal” tersebut sebagai wujud ekspresi seniman dalam mengungkap dan memperkenalkan potensi rempah-rempah untuk pengobatan yang terdapat pada relief Candi Borobudur. 

(ANTARA /Anis Efizudin/rwa) (hru)

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)

