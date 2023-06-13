Sejumlah seniman komunitas Brayat Panangkaran menampilkan tarian Bhakti Bumi Usadha pada rangkaian ritual Ruwat Rawat Borobudur XXI di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Senin (12/6/2023).

Pertunjukan seni bertajuk “Ritual Perjalanan Spiritual Bhakti Bumi Usadha Panca Rasa Tunggal” tersebut sebagai wujud ekspresi seniman dalam mengungkap dan memperkenalkan potensi rempah-rempah untuk pengobatan yang terdapat pada relief Candi Borobudur.

(ANTARA /Anis Efizudin/rwa) (hru)

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)