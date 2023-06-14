Ketua Bidang Data dan Informasi DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Kenzo Farel (Tengah), Bendahara Umum DPP RPA Perindo frida sumual (kanan) dan Sekretaris 1 DPP RPA Perindo Susan Silvana memberikan keterangan saat akan digelar sidang perdana kasus asusila kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 14 Juni 2023.

Sidang kasus asusila kekerasan terhadap anak hari ini digelar secara tertutup. Sesuai arahan Ketum Perindo bahwa mendampingi harus sampai tuntas dengan membawa nilai kemanusiaan dan moralitas maka RPA Perindo membuktikannya lewat komitmen membawa pelaku ke ranah hukum.

Oleh karena itu kami mengahrapkan terdakwa mendapat hukuman maksimal dan jaksa penuntut umum memasukan restitusi dalam tuntutan kpd terdakwa sehingga ada efek jera, RPA Perindo akan kawal jalannya persidangan sampai dengan putusan.

(Sutikno) (ddk)

(Sutikno)