RPA Perindo Siap Kawal Sidang Asusila di PN Jakpus

Sutikno, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 17:07 WIB
Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo Perindo Kenzo Farel Tengah , Bendahara Umum DPP RPA Perindo frida sumual kanan dan Sekretaris 1 DPP RPA Perindo Susan Silvana

RPA Perindo akan kawal jalannya persidangan kasus asusila di PN Jakpus sampai dengan putusan.
Ketua Bidang Data dan Informasi DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Kenzo Farel (Tengah), Bendahara Umum DPP RPA Perindo frida sumual (kanan) dan  Sekretaris 1 DPP RPA Perindo Susan Silvana memberikan keterangan saat akan digelar sidang perdana kasus asusila kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 14 Juni 2023. 
 
Sidang kasus asusila kekerasan terhadap anak hari ini digelar secara tertutup. Sesuai arahan Ketum Perindo bahwa mendampingi harus sampai tuntas dengan membawa nilai kemanusiaan dan moralitas maka RPA Perindo membuktikannya lewat komitmen membawa pelaku ke ranah hukum. 
 
Oleh karena itu kami mengahrapkan terdakwa mendapat hukuman maksimal dan jaksa penuntut umum memasukan restitusi dalam tuntutan kpd terdakwa sehingga ada efek jera, RPA Perindo akan kawal jalannya persidangan sampai dengan putusan. 
 
(Sutikno) (ddk)

(Sutikno)

