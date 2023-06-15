...

Upaya Capai Dua Digit, Hary Tanoe Targetkan 1 Kursi DPR RI dan 6 Kursi DPRD Tingkat I di Kaltim

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 12:58 WIB
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda.
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda.
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda.
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda.
A A A

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menargetkan satu kursi DPR RI di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya mencapai target dobel digit keterwakilan Partai Perindo di semua tingkatan.

 

Hal itu ia sampaikan ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) DPW Partai Perindo Kaltim dan Pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis (15/6/2023).

 

"Target kalau kita bicara dobel digit kursi DPR RI minimal satu kursi (di Kaltim)," kata Hary Tanoe yang hadir secara virtual.

 

Perlu diketahui, untuk Kaltim terdapat delapan kursi DPR RI.

 

Kemudian, Ketua Umum Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melanjutkan, target untuk DPRD tingkat I atau provinsi, ia menargetkan enam dari 55 kursi yang tersedia.

 

"(Kursi DPRD provinsi) minimum enam kursi," ujar Ketum Partai Perindo, partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

 

Sementara itu, di Kaltim terdapat 10 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, tersedia 330 kursi anggota dewan tingkat II. Hary Tanoe pun menargetkan 33 kursi untuk tingkatan tersebut.

 

"Ini harus kita raih," pungkasnya.

 

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cari Berita Lain Di Sini