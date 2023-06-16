Pekerja menjahit tas yang telah disablon di sebuah pabrik konveksi sablon rumahan, Jagakarsa, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Menurut pemilik usaha konveksi, permintaan pesanan sablon kaus dan tas untuk partai politik, bakal calon legislatif serta relawan pendukung bakal calon presiden mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat dari jumlah produksi lima ribu buah menjadi 15 ribu buah per pekan saat menjelang Pemilu 2024.

(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) (ddk)

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)