Sengit, Cosmo JNE vs GIGA FC Berakhir Imbang 4-4 di Lanjutan Liga Futsal Profesional 2023

MPI, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 22:10 WIB
Pertandingan antara Cosmo JNE Jakarta dan GIGA FC Kota Metro dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023 berakhir dengan skor imbang 4-4. Pertandingan tersebut digelar di GIGA Arena, Metro, Lampung pada Sabtu (17/6/2023) sore WIB. 

 

Laga ini menampilkan persaingan yang sengit antara kedua tim dan menyajikan aksi menarik sepanjang pertandingan.

 

Pada babak pertama, kedua tim langsung menunjukkan determinasi mereka untuk mencetak gol. Permainan saling serang terjadi sejak awal pertandingan, menciptakan suasana yang sengit di lapangan.

 

Cosmo JNE mampu memanfaatkan peluang dengan efektif dan berhasil mencetak gol lebih dulu melalui aksi Reza Yamani pada menit ke-3. Keunggulan tersebut memacu GIGA FC untuk bermain lebih ofensif dan berusaha menyamakan kedudukan.

 

Upaya GIGA FC tidak sia-sia, karena pada menit ke-11, Muhammad Ridwan berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Pertandingan semakin memanas dan kedua tim terus saling menyerang. Cosmo JNE kembali unggul lewat gol yang dihasilkan oleh Dewa Rizki pada menit ke-16.

 

Namun, keunggulan Cosmo JNE tidak bertahan lama setelah GIGA FC berhasil menyamakan kedudukan satu menit kemudian. Imron Rosyadi menjadi penentu dengan mencetak gol pada menit ke-17. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 2-2.

 

Memasuki babak kedua, kedua tim tetap tampil ngotot untuk meraih keunggulan. Ichsan Nanda berhasil mencetak gol pada menit ke-25 dan memberikan keunggulan bagi GIGA FC dengan skor 3-2.

 

Cosmo JNE tidak menyerah begitu saja dan mencoba meningkatkan intensitas permainan. Usaha mereka membuahkan hasil ketika Dewa Rizki kembali mencetak gol melalui tendangan keras pada menit ke-34. Namun, keunggulan Cosmo JNE tidak berlangsung lama karena Giovani Careka dari GIGA FC berhasil mencetak gol pada waktu yang hampir bersamaan.

 

Kedua tim saling berbalas gol dan skor imbang 4-4 tercipta setelah Caisar Octavianus berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-35. Pertandingan antara Cosmo JNE Jakarta dan GIGA FC Kota Metro berakhir tanpa pemenang dengan skor akhir 4-4.

(MPI)

