Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumpulkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Jawa Tengah di BPSDMD Provinsi Jateng, Senin 19 Juni 2023.

Mereka akan mengikuti pelatihan tematik bekerjasama dengan KPK pada 19-23 Juni 2023.

Pada acara itu, Ganjar berbagi pengalaman dan mentoring kepada seluruh jajaran inspektorat yang hadir. Ganjar memberikan materi penguatan antikorupsi khususnya yang ia terapkan di Provinsi Jateng. Ganjar berharap, melalui kegiatan ini inspektorat punya satu konsep yang sama dalam menjaga integritas. Sebab, menurutnya ini penting bagi seorang birokrat sebelum melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, khususnya pengawas.

(Humas Pemprov Jateng) (ddk)

(Humas Pemprov Jateng)