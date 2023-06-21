Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 21 Juni 2023.

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden dengan alasan belum siapnya keterangan dari presiden dan DPR.

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) (ddk)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)