Mahkamah Konstitusi Tunda Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 16:52 WIB
Ketua MK Anwar Usman memimpin sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja
Suasana ruang sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 21 Juni 2023. 
 
Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden dengan alasan belum siapnya keterangan dari presiden dan DPR. 
 
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) (ddk)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

