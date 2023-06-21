Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu menunjukkan cara penyembelihan hewan kurban saat pelatihan dan sosialisasi pemotongan hewan kurban di Islamic Center, Indramayu, Jawa Barat, Rabu 21 Juni 2023.

Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta yang terdiri dari 95 takmir masjid dalam menyembelih hewan kurban.

(Dedhez Anggara/ANTARA FOTO)